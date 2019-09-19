Çorum’da ilk defa Teknoloji Zirvesi düzenlendi

FATİH BATTAR

Avrupa’nın en büyük yazlım şirketi Microsoft ve Sap Business One Türkiye Distribütörü Logosoft A.Ş., bilişim sektöründe 26. yılını kutlayan Mustafa Gökgöz’ün sahibi olduğu Gökgöz Bilgisayar’ın ev sahipliğinde Çorum’da Teknoloji Zirvesi düzenledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, iş adamı, yazılımcı ve firma yetkililerine yerli ve milli yazılımlar, yeni nesil teknolojiler, dijital dönüşüm, bulut platformu, yapay zeka, Endüstri 4.0 ve süreçler ile destekler hakkında bilgi verildi.

Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz ve Logosoft Sap Business One Yazılım Müdürü Mert Onay tarafından katılımcılara, işadamlarını ve kurum yöneticilerini yakından ilgilendiren dijital dönüşüm kapsamında Endüstri 4.0 teknolojileri, SAP Business ONE, Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK), Microsoft 365 & Microsoft Hukuk ve SAM Çalışmaları,Microsoft Azure Platformu, Endüstri 4.0 & IOT Teknolojileri & ISV Çözümleri, Veri Kurtarma konuları hakkında bilgi verildi.

Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz yaptığı konuşmada toplantı ile amaçlarının Çorum’daki kurumların ve iş dünyasının teknolojik olarak kalkınmasını üretimin ve verimliliğin arttırılnasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki ilk 500 şirketinde konumlanan dijital dönüşüm çözümleri ile elde edilen başarı hikayelerinden bahseden Yılmaz, yerli ve milli yeni nesil teknolojilerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'de artık verimlilik ve kalitenin yükselmesi için üretimin daha da profesyonelleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu aktaran Yılmaz; “Türkiye’de 4 bine yakın bayi portfömüz var. Çorum’da da bölge sorumlumuz Mustafa Gökgöz bey ile çalışıyoruz. Dünya markalarını artık milyon dolarlık en büyük firmalar kullanıyorsa şu anda bir veya iki kullanıcılı KOBİ'lerimiz de ölçeklerine, maliyetlerine ve bütçelerine göre kullanabiliyor. Türk milleti olarak yerli ve milli çok ciddi yazılımlarımız var. Çorum’da da var. Türkiye'de artık verimlilik ve kalitenin yükselmesi için üretimin daha da profesyonelleştirilmesi kaçınılmaz. Bunun için yapay zeka, siber altyapı ve akıllı robotların bir arada hareket ettiği Endüstri 4.0 teknolojisinin tüm kurumlarda kullanılması gerekiyor.” dedi

Organizasyonu düzenleyen Gökgöz Bilgisayar sahibi Mustafa Gökgöz ise; “Gökgöz Bilgisayar Sistemleri 1993 yılında Çorum’da kurulmuş bulunan ağırlıklı olarak yazılım çözümleri üreten, satış ve destek hizmetlerini yerine getiren bir firmadır. SAP fiması 1972 yılında beş eski IBM çalışanı tarafından kurulan Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi ünvanına sahip. Dünyanın ve Türkiye’nin ERP pazarında lider konumda bulunan SAP Kurumsal Kaynak Planlaması, yazılımıyla üretimden lojistiğe, insan kaynaklarından finansa tüm süreçleri yönetilebilmekte.” şeklinde konuştu

Toplantı soru-cevap şeklinde sona erdi.