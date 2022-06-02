Çorumlu doktor Başhekim oldu

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi hemşehrimiz Doç. Dr. Serhat Koyuncu oldu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Emin Silay Silay’ın yerine Kayseri Sağlık Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serhat Koyuncu getirildi.

SERHAT KOYUNCU KİMDİR?

1984 yılında İskilip´de doğdu. 2002 yılında girdiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu.

2009/2013 yılları arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp ihtisasını tamamladı. Doç. Dr. Serhat Koyuncu, 02.08.2021 tarihinde Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görevlendirildi. Koyuncu ayrıca Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı görevini de yürütüyordu.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 11:13