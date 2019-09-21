Eğitim-Bir-Sen’in yeni binası hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Eğitimciler Birliği Sendikası(Eğitim-Bir-Sen) Çorum Şubesinin yeni hizmet binası önceki gün hizmete açıldı.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 30’da açılan yeni hizmet binasının açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Hak-İş Sendikası Çorum Temsilcisi Mustafa Köroğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar ve sendika üyeleri katıldı.

Açılışta konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşunun mensupları olarak özlük ve özgürlük mücadelelerinin yanısıra her koşulda mazlumun yanında olacaklarını belirterek, “Ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız için en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

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Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019, 18:01