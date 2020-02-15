Emniyet Müdürünün acı günü

Çorum'da yaklaşık 5 yıl İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'nun annesi Zübeyde Kolcu hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürünün acı günü

Çorum'da yaklaşık 5 yıl İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'nun annesi Zübeyde Kolcu hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Isparta merkezde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler. 

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 22:18
YORUM EKLE
Gönder