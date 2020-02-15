Çorum'da yaklaşık 5 yıl İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'nun annesi Zübeyde Kolcu hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Isparta merkezde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.
Emniyet Müdürünün acı günü
Çorum'da yaklaşık 5 yıl İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'nun annesi Zübeyde Kolcu hayatını kaybetti.
Çorum'da yaklaşık 5 yıl İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'nun annesi Zübeyde Kolcu hayatını kaybetti.
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