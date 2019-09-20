Final Akademi’ye görkemli açılış

FATİH BATTAR

Türkiye’de eğitim sektörünün öncü kuruluşlarından Final Eğitim Kurumları, değişen ve dönüşen eğitim sistemiyle Final Akademi Anadolu Liseleri adı altında yeni bir okul konsepti kazandırdı.

Yavruturna mahallesi Kulaksız Sokak numara 22 (Hanoğlu Konağı karşısı) adresinde hizmete giren Final Akademi Anadolu Lisesi’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Akademi Genel Müdürü Mehmet Emin Karlı, Çorum Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü Mehpare Canan Şahin, okul idareci, öğretmen, öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

12 derslikli, 250 öğrenci ve 20 öğretmeniyle Çorum’da yeni eğitim-öğretim yılına merhaba diyecek Final Akademi Anadolu Lisesi, Çorum’da eğitimde yeni bir soluk getirecek.

Butik lise formatında donanımlı öğretmenleri, akıllı sınıfları ve kaliteli eğitim anlayışı ile öğrencilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Final Akademi, ‘Herşey pırıl pırıl gençlerimiz için’ sloganıyla kapılarını açtı.

Açılışta bir konuşma yapan Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumları olarak Çorum’u önemsediklerini belirterek; “Final Eğitim Kurumları 1980 yılında kuruldu. Bu yıl 40.yılımızı kutlayacağız. Bugüne kadar Türkiye genelinde 4 milyon öğrenci okuttuk. Türkiye’de 1980 yılından bu yana çok şey değişti ama Final’in eğitime olan bakışı, felsefesi, duruşu değişmedi. Çorum bizim için önemli çünkü Türkiye’de ilk şubelerimizden birisidir. Çorum’da ayrıca kurslarımızda var. Hem kurslarımızla hem de okullarımızla Çorum’da hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi

Final Eğitim Kurumları’nın hikayesinin 1979’da başladığını aktaran Taşel; “Final’in öyküsü, Anadolu’nun şirin bir kentinde 6 derslikle, 7 öğretmenle ve 17 öğrenciyle başladı. Final, kurulduğu günlerde inanıyordu “hiçbir başarının tesadüf olmadığına, bu mütevazı başlangıcın ciddi bir eğitim kervanına dönüşeceğine, ülkenin dört bir yanında bir eğitim meşalesi tutuşturacağına, Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşacağına. Bu inançla yola çıktık ve bugün Türkiye’nin dört bir yanında yer alan temel liseleri, ortaokulları, kampüs okulları, özel öğretim kursları, üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’daki dershaneleri ile başarı yolculuğuna devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mehpare Canan Şahin ise; “Akademik başarıyı ön plada tutan, kaliteli ve sıcak bir eğitim yuvası olan Final Akademi Anadolu Liseleri'nde sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir. Sınava hazırlık konusunda deneyimli öğretmen kadrosunu bünyesinde barındıran Final Akademi Anadolu Liseleri’nde, öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Öğrencilerin okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştürmesi, dürüst, değerler bilinci taşıyan, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, kişisel yeteneklerinin farkında olan, kendisiyle barışık, çevreyle uyumlu, değişime açık, yeniliğe istekli, ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı.