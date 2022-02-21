Fırat Yılmaz Çakıroğlu dualarla anıldı

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun İzmir’de PKK’lı bir terörist tarafından öldürülmesinin 7’inci yıldönümü nedeniyle anma programı yapıldı.

Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Birimi tarafından Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda düzenlenen "Şahadetinin 7. Yıldönümünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu" anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programın açılış konuşmasını Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik yaptı.

Sözlerine, “O menfur olayın üzerinden koca bir 7 sene geçmiş olsa da acımız ilk günkü kadar tazedir.”diyerek başlayan Orhan Tosik, “Fırat kardeşimizin şahadete yürüdüğü o kanlı ve kahpe saldırıda bıçak tutan şerefsiz ömür boyu hapisle cezalandırılmış, bir sıçan gibi kuyruğundan tutularak layık olduğu deliğe tıkılmıştır. Kısa bir süre önce tamamlanan mahkeme neticesinde, olayda ihmali bulunduğuna hükmedilen dönemin rektörü ve edebiyat fakültesi dekanı 10'ar ay hapse mahkûm edilmiş ve ardından bu şahısların iyi hali göz önünde bulundurularak cezaları 8 aya düşürülmüştür. Akabinde ise bu cezalar para cezasına çevrilmiştir. Kamu vicdanını yaralayan bu karar, şehidimizin ailesi tarafından bir üst mahkemeye taşınmıştır. Ülkücü Hareket olarak yüce Türk yargısına olan güvenimiz sonsuzdur. Bu menfur terör eyleminde dahli veya ihmali bulunan herkes hak ettiği cezayı almalı, maşeri vicdanda Türk yargısına duyulan güvenin sarsılmasına müsaade edilmemelidir.”dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun bu davanın ne ilk ne de son şehidi olduğunu kaydeden Tosik, “İnanıyorum ki Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat'a şühedanın himmeti, onların gökleri titreten manevi kudreti Ülkücü Hareketin yanındadır. Kılıçkıran'dan devraldığı şahadet sancağını davamızın zirvesine taşıyan Çakıroğlu, canını ortaya koyarak geçmişimizle geleceğimiz arasında çelikten ağlar örmüş, yıkılmaz köprüler kurmuştur. Türk'ün adı var oldukça Fırat Yılmaz Çakıroğlu unutulmayacak, şerefli mücadelesi milletimizin hafızasında silinmeden asırlarca yaşatılacaktır.”ifadelerini kullandı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatının anlatılması, günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunmasının ardından program, Çakıroğlu ile ilgili hazırlanan kısa filmin izlenmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 20:04