‘Gazilik şerefini taşımak gazilik kadar değerlidir’

EROL TAŞKAN

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, İzmir Foça'da yaşanan başörtüsü protestosunu kınadığını açıkladı. Gül, "Orada protesto yapan gaziler, hangi değerler uğruna gazi olduklarını dahi bilmeyen 28 Şubat kafalı insanlardır. Gaziler hiç bir şart ve ortamda vatanı ve milleti bölmez, tahkir edip değerlerimize dil uzatmaz. Gazi olmak kadar gazilik şerefini taşımak ta hem yürek ister hem marifet ister." dedi.



İzmir Foça'da yaşananların, galiz bir provokasyon olduğunu söyleyen Muharrem Gül, yaşanan hadisenin çok üzücü olduğunu, bu tavrın kimden gelirse gelsin kabul edilemez olduğunu, özellikle gazi ünvanı taşıyan kişilerden geliyor olmasının ise kendilerini derinden yaraladığını aktardı.



"Hiç bir gazi, bu ülkede ötekileştirici bir dil kullanmaz. Canının ortaya koyacak kadar vatanını ve milletini seven, değerleri için ölümü göze alan bir kimsenin edeceği laf bu değildir." diyen Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, İzmir Foça'da bir kaç gazinin dile getirdiği tepkilerin hiç bir anlamı ve geçerliliği bulunmadığını, orada gördüğü fotoğrafta gaziden öte bu milletin değerlerine kin duyan, tarihin çöplüğüne gömülü bir zihniyetin ucuz temsilcileri olduğunu belirtti.

Muharrem Gül, "Biz başı açığın da kapılısının da gazileriyiz. Biz bu aziz milletin gazileriyiz. Gaziler, bu vatanın birliği ve dirliği için canını ortaya koyup, göğsünü milletine siper edenlerdir. Ayrılık çıkaran, fitne uyandırıp milleti birbirine düşüren değildir." dedi.