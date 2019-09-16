Gülabibey Muhtarı’ndan taziye çadırı hizmeti

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı, hayata geçirdiği uygulama ile Çorum’da bir ilke imza attı.



Mahalle Muhtarı Hasan Belli, 150 kişi kapasiteli 3 adet taziye çadırı yaptırarak Gülabibey sakinlerinin hizmetine sunduklarını açıkladı.

Çorum’da ilk kez bir mahalle muhtarlığının böyle bir uygulama gerçekleştirdiğini anlatan Hasan Belli, çadırların hazırlanmasında katkıları bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Huzur Camii önünde sergiledikleri örnek çadırda açıklamalarda bulunan Belli, yakınlarını kaybeden mahalle sakinlerinin acılarını paylaşmak ve yüklerini hafifletmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Masa ve sandalyelerinin yanı sıra elektrik ve aydınlatması da bulunan çadırlarda çay setlerinin de yer aldığını belirten Muhtar Belli, “Tüm bu ekipmanları cenaze evlerine ücretsiz olarak sunacağız” dedi.

Aynı anda 3 ayrı yere kurulabilecek olan taziye çadırlarının, mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazandığını dile getiren Belli, “Taziye dilemek için cenaze evlerine gelen vatandaşlarımız, yazın güneşten kışın ise yağıştan etkilenmeyecekler. Müsait yeri olmadığı için misafirlerini evinde ağırlayamayan cenaze sahipleri, böylece büyük bir yükten kurtulmuş olacaklar” diye konuştu.