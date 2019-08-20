Hititlerin Çorum'un Boğazkale ilçesindeki başkenti Hattuşa'yı ziyarete gelen misafirlerin konaklaması amacıyla Boğazkale Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresince Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle inşa edilen Hitit Köyü'nde peyzaj çalışmaları başladı.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, ilçe merkezinde 7 dönüm alana inşa edilen Hitit Köyü'nü ziyaret ederek çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Ataman, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Hitit Köyü'nün, Boğazkale'nin turizm cazibesini artıracağını söyledi.

Çevre düzenlemesi çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Ataman, "Hitit Köyü Çevre Düzenleme ve Peyzaj Projesi ile 5 bin 750 metrekare peyzaj ve çevre düzenlemesi, 2 bin 542 metrekare çim alanı 2 bin 826 metrekare andezit taş döşeme, 385 metre panel çit, anfi, 30 araçlık otopark, 300 metrekare rekreasyon alanı, 2 adet aslan heykeli ve Hitit meydan çeşmesi yapılması için çalışmalar devam ediyor. İşin bitirilmesi ile önemli bir yatırımı daha ilçemize kazandırmış olacağız." dedi.(AA)

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 12:03