‘Hititler’le dünyaya yayıldı’

RECEP MEBET

‘Bakliyatın Anavatanı Türkiye’ adlı belgesel çekimleri için Çorum’a gelen Coşkun Aral, nohut, mercimek ve bezelye gibi bazı bakliyat ürünlerinin Hititler sayesinde Anadolu’dan dünyaya yayıldığını söyledi.

Akdeniz İhracatçılar Birliği için hazırladıkları belgesel film hakkında açıklamalarda bulunan ünlü yapımcı, Hattuşa’da gerçekleştirdikleri çekimlerde Hitit mutfağını konu alan canlandırmalara da yer verdiklerini kaydetti.

Bakliyat ürünlerinin Hitit tarımı ve mutfağında önemli yer tuttuğuna işaret eden Aral, kil tabletlerle gün ışığına çıkan bilgiler doğrultusunda et ve elma ile bakliyat ürünlerinden oluşan bir güveç pişirdiklerini ve oldukça lezzetli olduğunu dile getirdi.

Çekimleri devam edecek olan belgeselin Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilecek uluslararası tanıtımlarda kullanılacağını anlatan Aral, Hattuşa’nın da bu proje ile gastronomi açısından tanıtılacağını ifade etti.

“Gastronomi batmayan ve bitmeyen tek alan” diyen Aral, Çorum’u bu yönüyle tanıtmak için kolları sıvadıklarını sözlerine ekledi.

HİTİTLER’İN TARIM ve HAYVANCILIK POLİTİKASI VARMIŞ

Ünlü belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hititler’in bundan 4 bin yıl önce ciddi bir tarım ve hayvancılık politikasına sahip olduğunu söyledi.

Kıtlığı düşünerek dev küplerden oluşan silolar kuran Hititler’in tarım ve hayvancılık alanında döneminin süper gücü olduğuna işaret eden Coşkun Aral, gıda ihtiyacını öz kaynakları ile karşılayan Hitit toplumunun geniş bir coğrafyada egemen olduğunu ifade etti.

Hititler tarafından temel gıda ürünleri olarak kullanılan bakliyat çeşitlerinin bugün de aynı coğrafyada yetiştirilmeye devam ettiğine dikkat çeken Aral, “Hazırladığımız belgesel ile yerel kültür ve evrensel değerleri buluşturuyoruz. Turizmi çeşitlendirme adına Türkiye’nin dört bir yanındaki en ücra değerleri tanıtmak gerekiyor. Geçmiş ve geleceği ile bu topraklardaki herşey bizim. Hazırladığımız belgesel ile Türkiye’nin değerlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızda bize ev sahipliği yapan Aşıkoğlu Otel sahibi Cengiz Aşıkoğlu’na da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 12:29