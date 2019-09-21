HİTÜ'den Hoşgeldin Şenliği

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi’nde ‘Hitit’e Hoş Geldin’ şenliği düzenlenecek.

Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadında 27-28 Eylül tarihlerinde yapılacak olan şenlik kapsamında çok sayıda etkinlik yapılacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şenliklerin yapılacağı alanda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi ve son durum hakkında bilgi aldı. Rektör Öztürk, öğrencilerle de sohbet ederek şenliğe davet etti.

Rektör Öztürk, şenliğe destek veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Şenlikler kapsamında stafet oyunları, karakucak güreşleri, öğrenci gruplarının konserleri ve kareoke gösterileri yapılacak. 28 Eylül Cumartesi günü ise saat 20.00’da Emre Kaya konser verecek.