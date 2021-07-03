İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Çorum’da bir inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere Osmancık Caddesi’nde bir inşaatta çalışan 57 yaşındaki Ahmet Karakaş, dengesini kaybederek 4.kattan düştü.

Karakaş’ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı adama ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çorum merkeze bağlı Çatak köyünde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 17:53