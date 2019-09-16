Kadını bagajda taşıdılar

FATİH BATTAR

Çorum’da Ankara yolunda bagajda yolculuk yapan kadının görüntüleri ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Arabanın ön ve arka koltuğu dolu olduğu arka bagajda yolculuk yapan kadının görüntüleri hem güldürdü, hem düşündürdü.

Yoldan geçen vatandaşlar, kadının görüntüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, yaşanan bu ilginç anlar, trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kilometrelerce süren ve insan hayatını hiçe sayan bu yolculuk "pes" dedirtti.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 22:15