Kaybolan inek ağaç altında mahsur kaldı

FATİH BATTAR

Çorum’un Düvenci Beldesi’nde 1 hafta önce kaybolan inek, mahsur kaldığı ağaçların altından çıkartılarak kurtarıldı.

Olay Düvenci Beldesi’ne bağlı Gedikbekir Mahallesinde meydana geldi. Murat Arkın isimli vatandaşa ait olan inek 1 hafta önce kayboluyor. Gedikbekir Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan biri fırtınadan dolayı devrilen ağaçlarını kesmek için gittiğinde ağaçların altında ineği görüyor. Bu süreç içerisinde aç kalan ve zayıflayan ineği gören vatandaş hemen haber sahibine veriyor.

Olay yerine giden Düvenci Belediyesi ekipleri ineği kepçe ile ağacın altından çıkarttı.

İneğin sahibi Murat Arkın da ineğin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 10:00