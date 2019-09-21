Konak Kafe hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Konak Nargile Kafe Bekiroğlu Konağı’nda hizmete açıldı.

Mustafa Bekiroğlu’nun işletmeciliğini üstlendiği Konak Kafe, Karakeçili Mahallesi Karakeçili Sokak numara 12(Afra Düğün Salonu yanı) hizmete girdi.

Açılışa AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, AK Parti eski İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, CHP Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, MHP Milletvekili Adayı Mehmet Akif Aras, Çorum Hitit Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Çorum MÜSİAD Başkanı Orhan Coşkun, Çorum Genç MÜSİAD Başkanı Emre Çıtak ve çok sayıda davetli katıldı.

CEYLAN: TARİHİ MEKANLARIMIZI CANLANDIRMALIYIZ

Açılışta konuşma yapan AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, açılan mekânı sadece bir işletme olarak görmediğini belirterek, “Toplumsal sorumluluk olarak görüyorum. Tarihimizi canlandırmak, tarihimizi ayağa kaldırmak sadece devletten, hükümetten beklenilecek bir iş değil. Birey olarak böyle bir sorumluluğu aldığı için kendisini tebrik ediyorum. Böyle mekanları ayakta tutmamız gerekiyor. Hem Çorum’un gelişimi hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin nefes alacağı tarihi dokuyla birleşerek zaman geçecek bir mekân geçtiği içinde teşekkür ediyorum” dedi.

CERİTOĞLU’DA BOL KAZANÇLAR DİLEDİ

Milletvekili Ceylan’dan sonra söz alan 25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da işletme sahibine hayırlı olsun dileklerini ileterek, bol kazançlar diledi.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

İşletme sahibi Mustafa Bekiroğlu da açılışa katılanlara teşekkür ederek, “Tarihi konakta, otantik mekanımızda keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Konak Kafe’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından işletme dualarla hizmete açıldı.

Çeşitli ikramların ardından açılış sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019, 16:16