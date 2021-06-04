Leblebi ustasının 50 yıllık hatırası

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Çorumlu leblebi ustası Mehmet Yiğiter, meslekte 50. yılını geride bıraktı.

Lebkur Leblebi Fabrikası yetkilisi Elvan Yiğiter’in babası olan Mehmet Yiğiter, yıllardır nohudun leblebiye dönüşümüne şahitlik ediyor.

Mesleki tecrübesini oğlu ile paylaşan leblebi ustası, Çorum Gıda Toptancılar Sitesi’ndeki 1000 metrekarelik yeni üretim tesisinin de gönüllü danışmanlığını yapıyor.

“Leblebi olacak nohudu, elime alır almaz tanırım” diyen emektar usta, leblebi üretiminde elenmiş, yuvarlak ve iri taneli askan cinsi nohutların tercih edildiğini söyledi.

Çorum altını olarak isimlendirdikleri leblebiyi üç kuşaktır sofralarla buluşturduklarını dile getiren Yiğiter, günlük 500 kilogram nohudun leblebiye dönüştüğü fabrikalarını aylık üretim kapasitesinin 15 tonu bulduğunu kaydetti.

Yiğiter, “Nohut 2 ayrı günde, 2 kez tavlama (ısıtma) işlemine tabi tutulur. 2 tavlamadan sonra geniş bir alana serilerek dinlenmeye bırakılır. Bu yaklaşık bir aylık süreyi kapsar. Leblebi yapılacağı vaktin bir gün öncesi ıslatılarak kabarması sağlanır. Ertesi gün leblebi yapılacak tava önce ısıtılır, sonra "mafrak" denilen aletle hafifçe bastırılarak nohudun kabuklarından ayrılması sağlanır. Ortaya Çorum altını dediğimiz leblebimiz çıkar. Bu işlem sırasında nohutların bir kısmı kırılır. Kırık olanlar elekle bütünlerden ayrılır. Eleğin altında kalanlara "kırık leblebi" de denir. Bunlardan daha çok leblebi unu yapmaktayız. Leblebi unundan da yine hem leblebi kurabiyesi hem de leblebi lokumu üretiyoruz. Bütün leblebi taneleri tekrar kavurma işlemine tabi tutulur. Böylece sarı taneler üstüne siyah benekli bir görünüm kazandırılmış olur. Buna ise "çifte kavrulmuş leblebi" denir” diye konuştu.

Yerli üretimle Çorum ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Yiğiter, “Leblebi kalbin dostudur. Belirli aralıklarla leblebi atıştıran bir kişi, kilo dengesini korur. Leblebi bu yüzden diyet yapanlar için vazgeçilmezdir.” ifadelerini kullandı.

Çorum’da çikolatalı leblebiden beyaz leblebiye, karanfilli leblebiden biberli leblebiye, şekerli leblebiden sakız leblebiye kadar 40’a yakın leblebi çeşidinin satışa sunulduğunu hatırlatan Yiğiter, “Tesisimizde ‘Çorum Altını’ adıyla benekli sade leblebi, rengarenk şekerli leblebi, çıtır ve kıtır leblebi ile özel soslu ‘Çorum Ateşi’ gibi leblebi çeşitlerinin üretimini yapmaktayız” dedi.

Yiğiter, tescilli markaları olan Lebkay, Lebkur, Çorum Ateşi, Çorum Altını adı altında yöresel leblebi çeşitleri, kurabiye ve lokum üretimine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 19:23