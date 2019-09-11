Maddi imkansızlıklardan çocuğunu yurda vermek zorunda kaldı

M.BURAK YALÇIN

Maddi imkansızlıklardan dolayı 5 çocuğundan birisini yurda vermek zorunda kalan Hüseyin Yitikbaş kirasını ödemek için seyyar arabasını sattı. Hüseyin Yitikbaş, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

‘İMKANSIZLIKTAN ELEKTRİK VE SUYU AÇTIRAMADIM’

Gülabibey Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ettiğimiz 41 yaşındaki Hüseyin Yitikbaş eşi ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. İmkânı olmadığı için oturduğu evin elektrik ve suyunu bile açtıramayan Hüseyin Yitikbaş, iğneden ipliğe kadar pek çok şeyin ihtiyacını duyduklarını aktardı.

‘BİDONLARLA SU GETİRİYORUM’

Bidonlarla camiden su getirdiğini ifade eden Yitikbaş, “ Önceden hurda arabam vardı. Onunla kâğıt topluyordum geçimimi bu şekilde sağlıyordum. Kirayı ödemek için satmak zorunda kaldım. Evde çamaşır makinesi, buzdolabı hiç bir şey yok. Sadece 2 tane kanepe var. Evin duvarları çok pis. Boya olsa kendim de boyarım. Evin lavabosu patladı, kokusu eve vuruyor. Belediye 130 TL istedi yapmak için, param olmadığı için yaptıramadım” diye konuştu.

‘SEYYAR ARABAM OLURSA YİNE KENDİMİ İDARE EDERİM’

5 çocuğu olduğunu, birisinin yuvada diğerlerinin ise köyde anneannelerinin yanında olduklarını vurgulayan Yitikbaş, “Devletten yıllık 2 tona yakın kömür yardımı alıyorum. Birde gözümden dolayı 480 TL engelli maaşı alıyorum. Oda kiraya gidiyor. 4 tekerli seyyar arabam olursa yine kendimizi bir şekilde idare ederiz. Onunda maliyeti 300 TL. Yine imkansızlıktan dolayı onu da alamıyorum. Devletimizden ve hayırseverlerden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 17:15