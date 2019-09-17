MHP İl Başkanı 'Karapıçak' oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Çorum İl Başkanlığı görevine işadamı Agah Karapıçak’ın atandığı öğrenildi.

MHP İl Başkanı 'Karapıçak' oldu

RECEP MEBET
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Çorum İl Başkanlığı görevine işadamı Agah Karapıçak’ın atandığı öğrenildi.
1,5 yılı aşkın süredir MHP İl Başkanlığı görevini yürüten Arslan Kaynar’ın ise ailevi nedenlerden dolayı Genel Başkan Devlet Bahçeli’den müsadesini istediği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, yeni görevlendirmenin yarın  öğle saatlerinde, Agah Karapıçak ve Arslan Kaynar’ın katılımıyla parti binasında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna duyurulacak.
MHP İl Yönetim Kurulu’nda görev alacak diğer isimlerinse ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 18:56
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