Milletvekili Kaya, çeltikteki su sorununu kökten çözdü

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya, çeltik üreticilerinin yaşadığı susuzluk sorununun peşini bırakmadı. 10 gün önce her gün 24 saat açık kalmak kaydıyla baraj kapaklarını açtıran Kaya, suyun yeterli olmaması üzerine baraj seviyelerinin düşük olmasına rağmen, su verme uygulamasını ekim ayı sonuna kadar uzattırdı.

Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, DSİ bölge yetkileriyle kooperatif başkanlarını buluşturduğu toplantının sonuçlarını açıklayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ve mağduriyet yaşanmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi.

"10 gün boyunca her gün 24 saat kesintisiz su verdirdik ancak yaşanan susuzluk yine giderilemedi." diyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, bu sefer DSİ yetkililerini Osmancık'a davet ederek saha üzerinde tespit yaptırdı. Ardından da çiftçiler ve kooperatif başkanlarıyla toplantı düzenleyen Oğuzhan Kaya, Ekim ayına kadar kesintisiz su verileceğinin müjdesini paylaştı.

DSİ Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanı Mehmet Uğur Yıldırım, 5. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Ünlü, İşletme Bakım Şube Müdürü Cemal Dilektaş ve 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi'nin katıldığı toplantıda, yaşanan sorun yerinde tespit edilerek, çiftçilerin talepleri ve yaşanan sorunun boyutu masaya yatırıldı.

Çeltik üretiminin bölge çiftçisi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Oğuzhan Kaya, su salma işlemlerinin baraj seviyelerinin göz önünde bulundurularak yapıldığını, ancak buna rağmen bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak su salma işleminin uzatıldığını belirterek, "Bölgedeki çiftçilerimiz ve kooperatif başkanlarımız ile yapılan görüşmeler sonucunda barajdan çiftçilerimiz için yeterli su salımı yapılarak mağduriyetin ortadan kaldırmasını sağladık.

DSİ saha yetkililerini çiftçilerimizle buluşturduk. Baraj seviyesinin düşük olmasına rağmen çeltik ekim ve üretimini sürdürecek kadar su verilecek. Her zaman çiftçimizin yanındayız. Onların yaşadığı sorunların hepsi bizim için çözülmesi gereken önemli sorunlardır. Çözümü için her şartta çiftçilerimizin yanında yer alacağız. Bölgemizin kalkınmasında büyük bir payı olan pirinç üretimine devam ederek, bölgemizde pirinci marka haline getireceğiz." dedi

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 17:58