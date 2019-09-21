Oda başkanlarından Hitit yolculuğu

Esnaf Odası Başkanları, bu yıl 32.’si kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Boğazkale’yi gezdiler.

Hitit medeniyetinin hüküm sürdüğü Boğazkale ilçesindeki tarihi yerleri gezen Esnaf Odası Başkanlarına ÇESOB Başkanı Recep Gür de eşlik etti.

Esnaf temsilcileri, Boğazkale’de Hattiler tarafından “Hattuş” olarak adlandırılan, Hitit egemenliğine geçtikten sonra ise “Hattuşa” adını alan antik

şehirde Yazılıkaya ören yerini ve Boğazkale Müzesini gezdi.

Rehber eşliğinde tarihe tanıklık eden esnaf temsilcileri, Boğazkale’ye hayran kalırken, Yeşil Taş’ta ise dilek tutmayı ihmal etmediler.

Boğazkale ören yeri gezisinin ardından müzeye geçen esnaf temsilcileri, ören yerinden çıkarılan eserleri de yakından incelerken, son olarak Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’yı da makamında ziyaret etmeyi ihmal etmediler.

Başkan Ocaklı’dan Boğazkale hakkında genel bir değerlendirme yapan esnaf temsilcileri, daha sonra ilçeden mutlu bir şekilde ayrıldılar.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, tarihe tanıklık ettikleri geziden son derece keyif aldıklarını belirterek, Birlik olarak önümüzdeki yıllarda da kültür gezilerini sürdüreceklerinin mesajını verdi. Gür ayrıca, Hattuşa’yı gezmeyen esnaf ve sanatkarların ören yerini mutlaka görmelerini tavsiye etti.