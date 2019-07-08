Ölmek üzere olan kirpiyi hayata döndürdüler

FATİH BATTAR

Çorum’da haftasonu Obruk Barajı’nda balık tutmak isteyen 6 arkadaş, balıkçıların daha önceden bıraktığı misinaya takılan yaralı kirpiyi kurtardı.

Ayakları misinaya takılan ve ölmek üzere kirpi, balık tutmak için Obruk Barajı’na giden 6 arkadaş tarafından hayata döndürürüldü.

Önce misinadan kurtatılan kirpiye daha sonra su verildi. Açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olan kirpiyi hayat döndüren 6 arkadaş, günün kahramanı oldu.

Yıkandıktan ve su içtikten sonra kendine gelen kirpi, güvenli bir alanda araziye tekrar bırakıldı.

Yaralı kirpiyi kurtarmanın mutluluğunu yaşadıkların belirten Adnan Geldi; “Obruk Barajı’na balık tutmak için geldik. Oltayı sallarken, bir kirpinin daha önce balıkçılar tarafından bırakılmış misinaya takılmış yaralı kirpi gördük. Gördüğümüzde hayvan acı çekiyordu. Susuzluktan neredeyse ölmek üzereydi. Biz de önce hayvanı misanadan kurtadardık ardından su verdik. Hayvan kendine gelince , güvenli bir alanda araziye tekrar bıraktık. Amacımız balık tutmaktı ama balık tutamadık, kirpi kurtardık.” şeklinde konuştu.