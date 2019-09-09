EROL TAŞKAN

Hışıroğlu Kuruyemiş sahiplerinden Fikret-Sebiha Hışıroğlu çiftinin kızları Elif, İlknur-Akın Hacısalihoğlu çiftinin oğulları Orhun Hacısalihoğlu ile evlendi.



Altınkaya Arena'da düzenlenen düğün törenine AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve çok sayıda davetli katıldı.

Önceki gün gerçekleştirilen törende, Hışıroğlu ve Hacısalihoğlu aileleri ile birlikte, genç çifti kutlayan davetliler, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Hakimiyet, Hışıroğlu ve Hacısalihoğlu ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.