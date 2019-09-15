RECEP MEBET

Çorumlu sivil toplum kuruluşları, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ‘Çorum Tanıtım Günleri’ için güç birliği kararı aldı.



İstanbul’da yaşayan ve kalpleri memleket sevdasıyla çarpan Çorumlu STK yöneticileri, Vali Mustafa Çiftçi’nin tavsiyesi doğrultusunda bir araya geldiler.

Önceki akşam İstanbul Kaynarca’daki Classes Butik Otel’de gerçekleşen buluşmaya Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten, Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Başkanı Av. Murat Başer, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Başkan Vekili Erdal Karslı ile söz konusu 3 büyük STK’nın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu (HDF)’nin de desteklediği belirtilen buluşmaya 25. ve 26. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Çorumlu işadamı Ekrem Düzgün evsahipliği yaptı.



ÖZLENEN TABLO

İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ‘Çorum Tanıtım Günleri’ için kolları sıvayan Çorumlu STK yöneticileri, yaptıkları istişare sonucunda dev organizasyon için birlikte çalışma kararı aldılar.

İşbirliğinin sadece tanıtım günleri organizasyonuyla sınırlı kalmayacağının altını çizen katılımcılar, İstanbul’daki Çorumlular’ı temsil eden 3 büyük STK olarak memleketle ilgili her konuda ortak hareket etme kararlılığını ortaya koyduklarını dile getirdiler.



Çorum ve Çorumlular için daima en güzelini yapmak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan STK yöneticileri, tanıtım günleri organizasyonundan elde edilecek gelirin İstanbul’da öğrenim gören Çorumlu üniversite öğrencilerine burs olarak sunulacağını sözlerine eklediler.

Tanıtım günleri organizasyonu hazırlıklarının, önümüzdeki günlerde düzenlenecek geniş kapsamlı bir toplantıyla devam edeceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019, 18:58