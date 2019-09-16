Pazarcılar şikayetçi

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Çorum’un üzeri kapalı örnek sebze ve meyve pazarlarından birisi olan Cuma Pazarı’nda ki düzensizlik hem esnafı hem vatandaşları hem de sürücüleri çileden çıkartıyor.

Pazar civarında gelişigüzel satış yapan korsan pazarcılar yüzünden insan ve araç trafiğinde aksamalar meydana gelirken, pazarcı esnafı, bu konuda belediye yetkililerinden bir düzenleme yapmasını istediler. Ayrıca Pazarcılar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz’a da sitem eden pazarcı esnafı, Oda Başkanları Yılmaz’a konuyu ilettiklerini ancak bugüne kadar sonuç alamadıklarını ifade ederlerken, korsan satıcılar ve köylerden satış yapmaya gelen vatandaşların pazar yerini adeta kangrene çevirdiklerini söylediler.

Vatandaşların pazar yerinde rahat alışveriş yapamadıkları gibi bölge halkının da pazar civarında hareket etmekte zorlandığını ifade eden pazarcı esnafı, pazar etrafında gelişigüzel satış yapanlara izin verilmemesini istediler. Pazarcı esnafı ayrıca, korsan satıcılarla karşıya karşıya gelmek istemediklerini ifade ederlerken, ilerde yaşanabilecek olumsuzluklardan da kendilerinin sorumlu olmayacağını kaydettiler. Pazar yerinde kapalı alan dışına çıkılmamasını isteyen esnaflar, “Etrafı okullarla çevrili olan pazar yerinde kapalı alan dışına çıkıldığı zaman trafik kitleniyor” dediler.

Pazarda köylü vatandaşlar da, yetiştirdikleri ürünleri pazara getirip satınca işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Köyden gelen satıcılar ise, halden kendilerine yer gösterilmesi halinde satışı halde yapabileceklerini ifade ederlerken, pazara getirdikleri çoğu ürünün ellerinde kaldığını belirttiler.