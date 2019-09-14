‘Rahim ağzı kanseri 100 yıl sonra tarih olacak’

FATİH BATTAR

Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında "Kanserde Farkındalık" konferansta konuşan Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum-Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Rahim Ağzı Kanseri’nin 100 yılda tarih olacağını söyledi.

Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında "Kanserde Farkındalık" konferansı düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Müdürü Dr.Ahmet Barış, Tıp Fakültesi öğretim görevlileri, hastane personeli ve kanser hastaları ile yakınları katıldı.

Konferansta, Hitit Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Dr. Kaan Helvacı "Kolon Kanseri ve Tedavisi", Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum-Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin "Kadın Kanserleri ve Korunma", İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar "Beslenme ve Kanserden Korunma", Gazi Üniversitesi Ağrı Merkezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Avni Babacan ise "Kanser Ağrısı ve Tedavileri" konularında sunum yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış moderatörlüğünde devam eden panelde konuşan Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum-Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Dünya Sağlık Örgütü’nün 100 tane bilim adamı seçtiğini ve 2020 yılında bir program başlatacağını söyledi. Programda hedefin 10 yılda bu kanseri %30 azaltmak, 100 yılda ise dünya üzerinden tamamen silmek olduğunu aktaran Gültekin; “Kanserde tarihi bir an. Dünya el ele vererek, bir kanseri tarihin derinliklerine gömecek. Program kapsamında 11-12 yaşta 2 doz HPV aşısı, ardından 30 ve 45 yaşları arasında 2 tane HPV ve DNA taraması yapılacak.” dedi

‘TÜRKİYE’DE 10 BİN KİŞİ MEME KANSERİNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR’

Kadın kanserlerinin ve dünyanın en büyük kanserinin meme kanseri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Murat Gültekin; “Meme kanseri dünyanın en büyük kanseri. Yılda 2 milyon kadına teşhis konuluyor ve 600 bin kadın meme kanserinden hayatını kaybediyor. Jinekolojik kanserlerde ise yılda 1 milyon 500 bin kişiye teşhis konuluyor. 700 bin kişi ölüyor.Türkiye olarak bu konuda biraz daha şanslıyız. 81 ilde eğitimlere ve farkındalıklara devam etmemiz gerekiyor. Rakamlar Türkiye’de biraz daha az. Türkiye’de yılda 35 bin kişiye meme kanseri teşhisi konuluyor, 10 bin kişi hayatını kaybediyor.” şeklinde konuştu

‘KANSERLERİN %90’I ÇEVRESEL ETKİLER’

Meme ve diğer kadın kanserlerinin en az üçte birinin önlenebilir olduğuna vurgu yapan Gültekin; “Kanserin bir genetik kökü var ama gelişen kanserlerin %5’i yada 10’u ailesel kanser. Kanserlerin %90’ı ise çevresel etkiler. Bu çevresel etkilerde alkol, tütün, beslenme alışkanlıkları, enfeksiyon ve obezite. %90’ını bunlar oluştuyor.” dedi

‘AVRUPA’DA KADINLARIN %40’I KANSERİ BİLMİYOR’

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde kadınların kadın kanserlerinin farkında olmadığını dile getiren Gültekin; “Avrupa’da 1400 jinekolojik hastaya sorduk hayatın boyunca hiç tarama yaptırdın mı ve HPV aşısını hiç duydun mu diye? Bu Avrupa’nın en gelişmiş 10 ülkesinde kadınların %30’u hiç tarama yaptırmamış, %40’ı bu kanseri hayatında duymamış. Dolayısıyla Çorum’da bugün yaptığımız bu çalışmanın daha global yapılması lazım.” ifadelerini kullandı.