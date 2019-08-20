Sarimbey Muhtarı vefat etti

Çorum Merkez’e bağlı Sarimbey Köyü Muhtarı İlker Haşim Yasin vefat etti.

31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Sarimbey Köyü Muhtarlığına seçilen İlker Haşim Yasin (51), geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Muhtar Yasin’in kalp krizi geçirdikten sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Merhumun cenazesinin 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verileceği bildirildi. Muhtar Yasin evli ve 2 çocuk babasıydı.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)