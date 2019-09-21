Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden sitem var

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz, 19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarıyla ve basında yer alan haberlerle ilgili bazı eleştiriler getirdi. Bu günün tüm gazilerin günü olduğunu hatırlatan Galip Deniz, kutlama programlarında ve yer alan haberlerde, 19 Eylül'ün sadece muharip gazilerin günü gibi algılandığını, bu yanlış algının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.



Konuya ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında, olabildiğinde açık ve samimi ifadelerle vazife malülü gazilerin hissiyatlarına tercüman olan Galip Deniz, açıklamasında şunları söyledi, "19 Eylül Gaziler Günü'nü büyük bir gururla ve onurla kutladık. Ancak üzülerek söylüyorumki bugün bizler için temsil ettiğim terörle mücadelede gazi olmuş devlet tarafından gazilikle onurlandırılmış gazilerimiz adına çok buruk ve şahsım adına üzülerek geçirdiğim bir gün olmuştur.

Gerek kutlamalar esnasında gerekse ertesi gün yerel basın haberlerinde malesef adlarının sanlarının anılmadığına şahit olduk. Bu insanlar bedel ödemekten başka ne yaptılar. Kutlamalar ve çıkan haberler sanki 19 Eylül Muharip Gaziler'e ayrılmış bir günmüş gibi algı oluşturmuş gazilerimizin hatırlanmaması ise ziyadesi ile bizleri üzmüştür.

Çıkan haberlerde muharip gazilerden başka hiçbir şey yoktu ama unutulan bir şey vardı, dün çelenk koyma töreninde Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği adına çelenk koyan iki kardeşim, biri Hizan'da biri Kuzey Irak'ta çıkan çatışmalarda gazilik onuruna ulaşmış, devlet tarafından madalya tevdi edilmiş gazilerimizdi.

Hiç kimse terörle mücadele sırasında gazi olan iki gözünü kaybetmiş yine kolunu bacağını kaybetmiş hayatına protezle devam eden gazilerimi görmezden gelemez. Onları yok sayamaz. Onlara gazilik ünvanı tepeden inmedi kaybettikleri uğruna devlet tarafından tevdi edilmiştir. Yani 19 Eylül sadece muharip gazilerin değil onların da günüydü ancak onların adı sanı bile anılmadı ve bir nevi yok sayıldı. Bunu gerek kutlama programlarında gerekse ertesi gün çıkan haberlerin hepsinde görebilirsiniz. Ben bugün de yine bir art niyet aramıyorum, ancak bu tip kutlamalarda ve haberlerde daha hassas olunması gerektiğine bir tarafı onore ederken diğer tarafın rencide edilmemesi yok sayılmaması gerektiğine inanıyorum.

Elbette ki bizlerin reklama gazete haberlerine ihtiyacımız yok ancak gerek şehitlik gerekse gazilik gibi ulvi makamların böylesi anlamlı günlerde gelecek nesillere daha iyi anlatılabilmesi için bir bütün olarak bakılması bu yüce makamların önüne şu ya da bu şeklinde sıfatlar konulmaması kanaatindeyim. Aksi takdirde tam tersi gaziler günü muharip gazilere ait bir günmüş algısı oluşacaktır. Bu da kolunu bacağını gözünü vatan uğruna kaybeden gazilerimizin anlamını yitirmesine sebep olacaktır. O yüzden gerek idarecilerin gerek bizlerin gerek basının bu konularda çok daha hassas ve duyarlı olmaları gerekmektedir. Çünkü bu gazilerimizin aileleri çocukları var, çocuklarına nasıl gazi olduklarını gururla anlatırken madalyalarını gururla taşırken onları görmezden gelmek yok saymak haksızlıktır. Hatta bir tık ötesi insafsızlıktır. Umarım bir daha böyle günler değil bütünsel anlamda bakılan günler kutlarız."



BİZ DE HATALIYIZ

HABER/YORUM

EROL TAŞKAN

Şehitlik ve gazilik konularını gönlümüzün en baş köşesine yazıp, baş tacı ediyor olsak da, değerli ağabeyim Galip Deniz'in tespitleri, bizim de herhangi bir ayrım yapmamamıza rağmen, farkında olmaksızın daha da itinalı ve hassas davranamadığımızı ortaya koydu.

Ben önce şahsım adına, sonra da gazetem adına bu konuda Galip Deniz'in şahsında tüm malül gazilerimizden özür diliyorum. Umarım bu özrümüzü kabul etme büyüklüğü gösterip, bizlere haklarını helal ederler.

Kendisinin de ifade ettiği gibi, kasıt olmaksızın bazen yanlışlar yapabiliyor ve birilerini de istemeden de olsa incitmiş olabiliyoruz. Arkasına sığınacağımız hiç bir bahanemiz olamaz. Bizim inancımız odur ki, şehit yakınlarının ve gazilerinin gönlünü hoş tutmak demek, insanın dünyada da ahirette de yüzünü ak edecek, ahirette cennet rızıklarıyla rızıklandıracak önemli bir sebeptir.

Sadece şu kadarını ifade etmek isterim ki, 19 Eylül'ün Muharip Gaziler'in günüymüş gibi algılanması ya da onların biraz ön planda olmasının bazı sebepleri de yok değil. Muharip Gaziler Derneği'nin değerli üyeleri tek tip giysileri, kalpakları, göğüslerindeki madalyaları ile konunun anlamına denk gelen kıymetli bir görsel zenginlik içeriyor. Belki bizlerin objektiflerinin daha ziyade onlara dönük olması bu sebepledir sözüyle, bizden sadır olan hatanın sebeplerini sıralayabilirim. Onun ötesinde tüm gazilerimiz bizim için kıymetlidir, birisini diğerinden ayır edip öne çıkarmak ya da geri bırakmak asla haddimiz ve hakkımız olamaz.

Tekrar tüm gazilerimizin günlerini kutluyor, hayatta olanlara sağlıklı ömürler, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Kim ki bu vatan için canını ortaya koyma yiğitliğii gösteriyor, şehit ve gazilik şerefiyle şerefleniyorsa, onların hepsinin hatırı iki cihanda başımız üstündedir.