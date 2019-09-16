Şenliler Çorum'dan destek istedi

M.BURAK YALÇIN

12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TÜRMOB seçimlerinde Genel Başkanlığa Meslekte Birlik Grubu’ndan aday olan Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı (SMMMO) ziyaret ederek destek istedi.

Çorum SMMMO’yu ziyaret eden TÜRMOB Genel Başkan Adayı Selahattin Şenliler, Oda Başkanı Ali Can Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler ile görüşerek seçimlerde destek istedi.

50 yıldır mesleğin içerisinde olduğunu dolayısıyla mesleğin problemlerini ve meslektaşlarının sıkıntılarını bildiğini ifade eden Selahattin Şenliler, başkanlığı kazandığı taktirde bu sorunları çözeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 17:46