Seydim Petrol’den bir ilk

RECEP MEBET

Çorum’un ilk akaryakıt istasyonu olan ve hizmette 70 yılı geride bırakan Seydim Petrol, oto yıkama alanında hayata geçirdiği yeniliklerle ilklerin öncüsü olmaya devam ediyor.

Seydim Petrol Shell Akaryakıt İstasyonu Müdürü Orhan Torun, Çorum’da bir ilke imza atarak ‘Jet Wash Hızlı Köpük Yıkama Sistemi’ni hizmete sunduklarını açıkladı.

“Avrupa’da hali hazırda kullanılan, Türkiye’ye yeni gelen ve pek çok büyükşehirde dahi olmayan bu sistem, Çorum’da ilk kez Seydim Petrol’de yerini aldı” diyen Orhan Torun, araçların dört bir yanını köpüğe boğan sistemin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Hızlı ve tazyikli köpük püskürtme uygulamasıyla kullanıcılarına etkin ve pratik çözümler sunan Jet Wash Sistemi’nin bir dakikada araç yüzeyine nüfuz ederek kirleri çıkardığını dile getiren Torun, “Büyük avantajlar içeren bu sistemi Çorumlu hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Torun, müşterilerinden gelecek talepler doğrultusunda Jet Wash Hızlı Köpük Yıkama makine sayısını artırmayı planladıklarını ifade etti.



EL DEĞME-DEN CİLALI-KÖPÜKLÜ YIKAMA

El değmeden cilalı köpük yıkama imkanı sunan fırçalı otomatik makinenin ise uzun minibüsler dahil tüm binek araçları 3 dakikada pırıl pırıl yaptığını anlatan Torun, “Bayan sürücüler başta olmak üzere, zahmetsizce aracını yıkatmak isteyen herkese makul bir fiyatla etkin çözümler sağlıyoruz” dedi.



Son teknoloji ürünü sistemlerle aracını zahmetsizce yıkatmak

isteyenlere benzersiz çözümler sunduklarını vurgulayan Torun, gerçekleştirdikleri uygulamalarla yeniliklerinin süreceğini vurguladı.

Shell Helix Motor Yağı Merkezi’nden de bahseden Torun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İstasyonumuzdaki bu merkezde, her marka ve model aracın yağ ve filtrelerini değişim ücreti almadan, son derece uygun fiyatlarla uzman ekibimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.

Yaz, kış farketmeksizin 7 gün 24 saat hizmet veren istasyonumuzun market bölümündeki oto aksesuar çeşitlerinde ve tüm oyuncaklarda çok uygun fiyatlar içeren cazip bir kampanya başlattık.

‘Güvendesiniz’ sloganı ve ana ilkemizle sunduğumuz kalite odaklı hizmetlerimizi yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı karşısı numara 95’de bulunan Seydim Petrol Akaryakıt İstasyonumuza bekliyoruz.”