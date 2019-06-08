Taşıt sayımız bir yılda %0.7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum ilinde 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 18 adet (%0,01) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 1 217 adet (%0,7) artarak 172 bin 419 adede ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 419 motorlu kara taşıtının; %47,6'sı (81 bin 991 adet) otomobil, %1,6’sı (2 bin 722 adet) minibüs , %0,6'sı (1 114 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 268 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 746 adet) kamyon, %10,1'i (17 bin 481 adet) motosiklet , %0,2'si (347 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,6'sı (40 bin 750 adet) de traktörlerden oluşmakta.

Çorum'da Nisan ayında 4 bin 544 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil %67 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %13,4 ile Kamyonet ve% 12,1 ile traktör takip etti.

2019 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 008 bin 927 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Çorum ili toplam 172 bin 419 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye gene lindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7'sine sahip tir.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum ilinde 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Motosiklet (%2,3), Kamyonet (%2) ve Traktör (%1,4) şeklin de gerçekleşti.

Ülkemizde trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 51O adet otomobilin %53,4'ü beyaz, %23,6'sı gri, %7,2'si siyah ve %5,6'sı kırmızı iken %10,2'si diğer renklerdedir.

Ülkemizde trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı %37,7 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 adet otomobilin %37,7'si LPG, %37,2'si dizel, %24,7'si benzin yakıtlı olup, %0, l 'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür. (Haber Merkezi)