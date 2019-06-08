Taşıt sayımız bir yılda %0.7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Taşıt sayımız bir yılda %0.7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum ilinde 2019 yılı Nisan  ayı  sonunda  toplam  trafiğe  kayıtlı  motorlu  kara taşıtı  sayısı  bir önceki aya göre 18 adet (%0,01) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 1 217  adet (%0,7) artarak  172  bin  419 adede ulaştı. 

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Çorum'daki  toplam 172 bin 419  motorlu kara taşıtının; %47,6'sı (81 bin 991 adet) otomobil, %1,6’sı (2 bin 722 adet) minibüs , %0,6'sı (1 114 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin  268 adet) kamyonet,  %3,3'ü  (5 bin  746 adet) kamyon, %10,1'i (17  bin 481 adet) motosiklet , %0,2'si  (347 adet) özel  amaçlı  taşıtlar  ve %23,6'sı (40 bin 750 adet) de traktörlerden oluşmakta.

Çorum'da Nisan ayında 4 bin 544 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil %67 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %13,4 ile Kamyonet ve% 12,1 ile traktör takip etti.

2019 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 008 bin 927 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Çorum ili toplam 172 bin 419 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye gene lindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7'sine sahip tir.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum ilinde 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Motosiklet (%2,3), Kamyonet (%2) ve Traktör (%1,4) şeklin de gerçekleşti. 
Ülkemizde trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 51O adet otomobilin %53,4'ü beyaz, %23,6'sı gri, %7,2'si siyah ve %5,6'sı kırmızı iken %10,2'si diğer renklerdedir.
Ülkemizde trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı %37,7 oldu
Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 adet otomobilin %37,7'si LPG, %37,2'si dizel,    %24,7'si    benzin    yakıtlı     olup,     %0, l 'i     elektrikli     veya     hibrittir.     Yakıt     türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.  (Haber Merkezi)

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