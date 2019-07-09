Toplu taşıma ihalesinde yine sonuç çıkmadı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi toplu taşıma ihalesi gerçekleştirildi. Belediye Encümeninin oluşturduğu ihale komisyonu tarafından yapılan ihaleye teklif veren olmadı. Mevcut toplu taşıma işini yürüten Çorum Ulaş A.Ş’nin yöneticileri de ihale salonunda hazır bulunmalarına rağmen herhangi bir teklif sunmadılar. İhalenin ileri ki bir tarihte yeniden yapılması bekleniyor.



Şartnameye göre ihaleyi alacak firmanın 29 adet otobüs hattında, 46 adet en az 12 metre maksimum 2 yaşında, 13 adet en az 12 metre maksimum 12 yaşında ve 2 adet araç da yedek olmak üzere 57+2 toplam 59 adet araçla, 01.08.2019 tarihinde ilk seferle başlayıp 31.07.2029 tarihine kadar 10 yıl sefer yapması gerekiyordu.



‘EVİMİZE EKMEK PARASI GÖTÜREMİYORUZ’

İhale öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çorum Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, ihaleye teklif vermemelerinin sebebinin şartların ağırlığı olduğunu belirterek, “Şuan biz evimize ekmek parası götüremiyoruz. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Yolcuların yüzde 35’ini ücretsiz taşıyoruz. Ücretsizler için para da alamıyoruz. Şartlar ağır ve biz iyileştirme bekliyoruz. Ücretsiz yolcular için destek istiyoruz. Belediye personelinden biniş başı para verilmesini istiyoruz. Belediyeye ödeyeceğimiz aylık ödemede de indirim istiyoruz” dedi.



‘GELİR DESTEĞİ İSTİYORUZ’

Çorum Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Cıdık ise bazı illerde uygulanan gelir desteğinin ülke geneline yayılmasını istediklerini dile getirerek, “Bu ana kentlerde uygulanıyor ve yolcu başı yüzde 50 indirimli olarak belediyeler taşımacılık şirketlerine ödüyor. Biz bu uygulamayı Çorum içinde istiyoruz. Genel olarak ihalede ki şartlar bizim imkanlarımızı zorluyor, ağır oluyor, kaldıramıyoruz. Çünki şehre kaliteli ve konforlu bir hizmet olsun diye otobüslerimizi yeniledik fakat otobüslerin kredilerini iki aydır ödeyemiyoruz. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Bundan dolayı da büyük sıkıntıdayız. Belediyenin öngördüğü şartname bizim için çok çok ağır. İhaleye bundan dolayı katılamıyoruz. Çaresiz olduğumuz için katılamıyoruz” ifadelerini kullandı.



‘İKİ TARAFTA TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI’

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise belediyenin attığı adımlara karşılık beklediğini belirterek, “Toplu taşıma işini yürüten firma sıkıntılar yaşamış olabilir ama burada belediyemizin de beklentileri var. Önemli olan sorunu çözme iradesinin olmasıdır. İki tarafta taşın altına elini koyarsa yaşanan sorunu hep birlikte tatlılıkla çözeriz” şeklinde kaydetti.



Belediye ile Çorum Ulaş A.Ş yetkililerinin yaşanan sorunun çözümü için önümüzde ki günlerde biraraya gelmeleri bekleniyor. İhale geçtiğimiz aylarda yine yapılmış ancak Çorum Ulaş A.Ş teklif vermemişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 20:31