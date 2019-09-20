‘Ülke ekonomisine çok şey katıyoruz’

M.BURAK YALÇIN

MÜSİAD Yerel 3. Bölge Sorumlusu Ömer Lütfü Soylu, MÜSİAD’ın ülke ekonomisine ve iş dünyasına çok şey kattığını söyledi.

MÜSİAD 3. Bölge İstişare Toplantısı dün Çorum’da yapıldı.



TSO toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Yerel 3. Bölge Sorumlusu Ömer Lütfü Soylu, Üye İlişkileri Komitesi Başkanı Faruk İbrahim Özbek, Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Fatih Mehmet Keçebir, Çorum MÜSİAD Başkanı Orhan Coşkun, Çorum Genç MÜSİAD Başkanı Emre Çıtak ve bölgedeki illerin MÜSİAD temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Çorum MÜSİAD Başkanı Orhan Coşkun, şubelerinin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Coşkun’dan sonra söz alan MÜSİAD Yerel 3. Bölge Sorumlusu Ömer Lütfü Soylu da MÜSİAD’ın ülke ekonomisine ve iş dünyasına büyük katkılar yaptığını belirterek, “Hepimiz bir mücadele veriyoruz. Dünya ile rekabet etmeye ihtiyacımız var. Bir arada olmaya ihtiyacımız var. En ideal yer MÜSİAD. MÜSİAD, ülke ekonomisine ve iş dünyasına büyük şeyler katıyor. Sayımız 11 bin olmasa idi belki de ticarette bugün buralara gelinmeyecekti. Bunları göz önünde bulundurarak üyelerimizi artırmalıyız” dedi.



Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise şube temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı.