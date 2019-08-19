Ülkü Devleri adlı kitabı için hazırlık yapıyor

İsmail Gezer, Ülkü Devleri isimli kitabının hazırlığı için yoğun bir tempoda araştırmalarını sürdürüyor.

Ülkü Devleri adlı kitabı için hazırlık yapıyor

EROL TAŞKAN

İsmail Gezer, Ülkü Devleri isimli kitabının hazırlığı için yoğun bir tempoda araştırmalarını sürdürüyor.

1970'li yıllardan başlayarak, özellikle olaylar ve darbe dönemlerini ele alıp, yaşananları tarih ışığı ve o günlerin şahitleriyle tek tek görüşüp kaleme alan İsmail Gezer, gazete arşivlerini tek tek tarayarak, o günlere ait bilgileri derliyor.

Çalışmalarını uzun süredir devam ettirdiğini ve yayınevleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktaran İsmail Gezer, "Ülkü Devleri adlı kitabımız için o günkü gazeteler, o günleri yaşayanlar ülkücü şehit yakınları ile sohbet ederek bir nesil karşılıksız ülkü sevdasına düşen vatan evlatlarının yaşadıklarını ve anılarını Ülkü Devleri adlı kitabımızda yer alacak." dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 12:28
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