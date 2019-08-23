Yeni yardımlar yolda

EROL TAŞKAN

Çorum’da yaşanan her türlü afet ve felakette, ilk andan itibaren vatandaşın yanında yer alan Vali Mustafa Çiftçi, aldığı tedbirler ve sağladığı katkılarla yürek yangınlarına derman oluyor.

Bayramın ikinci günü Bayat Dorukseki’de yaşanan yangında, ilk andan itibaren köylüleri yalnız bırakmayan Vali Mustafa Çiftçi, önceki gün de Dorukseki’ye giderek köylüleri ziyaret etti ve çalışmaları yerinde inceledi.

AFAD tarafından yapılan 8 bin 500 liralık katkıyla kalmayıp, Cumhurbaşkanlığı’ndan da köylüler için yardım talebinde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Doruksekiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Vali Çiftçi, tamamen sönmüş durumda olan enkazın kaldırılması talimatını verdiği Dorukseki’de köylülerle ve yangında evlerini kaybeden vatandaşlarla sohbet ederek, devletin şefkat yüzünü bir kez daha gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 12:22