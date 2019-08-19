Yiğit Emir toprağa verildi

M.BURAK YALÇIN
Çorum'da dün halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun hayatını kaybetti.
Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde dün Ünal Y'nin kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü, Yiğit Emir Berksun'a çarpmıştı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yiğit Emir Berksun'un cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Berksun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 14:44