Yunus Emre’nin yürüyüş yolu yenileniyor

Sporu yaşam tarzı haline getirmek için spor alanlarına yatırım yapan Çorum Belediyesi’nin, Yunus Emre Parkı’nda EPDM yürüyüş yolunda tadilat yaptığı belirtildi.

Yunus Emre Parkı’ndaki yürüyüş yollarında zamana bağlı oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmaları başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Yunus Emre Parkımız şehrimizin güzide parklarından bir tanesi. Burada bulunan EPDM yürüyüş yolunun bazı kısımları zamana ve kullanıma bağlı olarak tahrip olmuş eskimiş durumdaydı. Yapmış olduğumuz tespitler sonucu yürüyüş yolunun 600m2'lik bir kısmında yenileme yapılması gerektiğini tespit ettik ve çıkmış olduğumuz açık ihale sonucu yenileme işlemlerini başlattık" dedi.



Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu başkaca semt parklarında da aynı şekilde yürüyüş yollarında bozulmaların olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, Yunus Emre Parkı’nda yapılan tadilat ve yenileme işlemlerinin ardından önceden tespit edilen semt parklarındaki EPDM yürüyüş yollarında da yenileme işlemlerinin yapılacağını söyledi. (Haber Merkezi)