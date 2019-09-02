CHP'den suç duyurusu

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve partili yöneticiler, AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş hakkında sosyal medya hesabından kemalistlere küfür ettiği iddiasıyla Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tüfekçi, Çorum Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada Keleş hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle şikayetçi olduklarını söyledi. Keleş'in 1 Eylül Dünya Barış Gününde Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı tüm yurttaşlarına edepsizce küfür ettiğini savunan Tüfekçi, "Reşit Keleş'in söz konusu paylaşımı toplumda infiale, ayrışmaya, çatışma kültürünü beslemeye hizmet eder. Olsa olsa toplumu kutuplaştırır, düşmanlaştırır." dedi.

Laikliğin inanç özgürlüğünün güvencesi olduğunu ifade eden Tüfekçi, "Laikliğin olmadığı yerde demokrasinin gerçek anlamda uygulanamayacağı matematiksel bir gerçek kadar kesindir." ifadesini kullandı.

AK Partili yöneticileri göreve davet ettiğini aktaran Tüfekçi, şunları söyledi: "Şehrimizde herkese eşit mesafede olduğunu iddia eden belediye yönetimi, AK Parti il yönetimi, hatta genel merkezi kamuoyunu tatmin edecek biçimde samimiyetini kanıtlamalı, Reşit Keleş belediye meclis üyeliğinden, parti üyeliğinden istifa ettirilmelidir. Biz Cumhuriyetin kurucu partisi olarak Cumhuriyet değerlerine ve bu değerlere inanmış yurttaşlarımıza bu iğrenç söylemin hukuksal düzlemde takipçisi olacağımızı ülke ve Çorum kamuoyunun bilgisine sunarım."

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 16:35