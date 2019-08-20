Yenilenen binayı Kılıçdaroğlu açacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen CHP İl Başkanlığı binasının açılışı için Çorum'a gelecek.

CHP İl Başkanları Toplantısı geçtiğimiz hafta sonu Nevşehir'de gerçekleştirildi. Toplantıya Çorum'dan İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ülke gündeminin yanı sıra parti politikalarının da değerlendirildiği toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları için belirlediği 7 ilkeyi sıraladı. Kılıçdaroğlu:

“Belediye başkanlarımızın başarısı için çalışın. Her il başkanı bulunduğu yerde CHP'li belediye varsa onun başarısı için çalışacak. Belediye başkanlarımızın 7 ilkeye uyup uymadığını denetleyeceksiniz.

Asıl olan sizin belediye başkanlarından talepleriniz değil, asıl olan vatandaşların talepleridir. Vatandaşların belediye başkanlıklarından taleplerinin takipçisi olacaksınız.

Belediye başkanlıklarımızın başarısı için bir fedakârlık yapmak gerekiyorsa onu önce sizler yapacaksınız. Bir başarıyı kitleselleştirmek durumundayız. Bireysel beklentileri kenara bırakacağız.

İl başkanı olduğunuz yerde toplumun tüm kesimleriyle sıcak samimi ilişkiler kurun. Bunlar bize oy vermiyor ayrımı istemiyorum.

İl ve ilçelerde devleti yönetenler (valiler ve kaymakamlar) adaletli bir yönetim sergilemiyorsa, partizanlık yapıyorsa uyarmaktan ve eleştirmekten asla çekinmeyeceksiniz. Bu vatandaşla aranızdaki güveni artıracaktır.”

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından ise toplantı basına kapalı olarak devam etti. CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme hakkında açıklama yapan İl Başkanı Tüfekçi, seçimlerde Çorum'da alınan neticeleri değerlendirdiklerini anlattı. Ayrıca il örgütlerin durumu ve partiye yeni kazandırdıkları bina hakkında da Kılıçdaroğlu'na bilgi sunduğunu dile getiren Tüfekçi, partiyi 450 metrekarelik bir mekana kavuştuklarını anlattığını ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu yeni binanın açılışı için Çorum'a davet ettiğini söyledi.

Bu davetinin Kılıçdaroğlu tarafından olumlu karşılandığını kaydeden İl Başkanı Tüfekçi, Kılıçdaroğlu'nun Çorum'a gelerek, hem yeni parti binasının açılışını yapacağını, hem sivil toplum kuruluşları ile bir araya geleceğini, hem de Mecitözü Belediyesi'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Tüfekçi, il başkanları toplantısında çoğu il başkanı ile de çeşitli konularda istişarede bulunduklarını vurguladı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla da görüştüğünü söyleyen Tüfekçi, Kaftancıoğlu'nu da Çorum'a davet ettiğini, kendisinin de davete sıcak bakarak Çorum'a geleceğinin sözünün verdiğini ifade etti.(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 10:54