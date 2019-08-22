Bahri Güven’den yeni kitap

RECEP MEBET

Eğitimci-Yazar Bahri Güven’in yeni kitabı, ‘Selam Olsun Kelebeklere’ çıktı.

35 yıllık dostu Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar’la birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Bahri Güven, “Bir yaşanmışlığın romanı” olarak nitelendirdiği yeni kitabını tanıttı.

Okurlarıyla buluşan kitap hakkında bilgiler veren Güven, “Bu romanımı kentimizin medar-ı iftiharı, sevilen, sayılan, yaşayan efsane hekimlerimizden değerli büyüğüm Dr. Rifat Patır’a armağan ediyorum” dedi.

Besmat tarafından basılan 188 sayfalık romanın yazım aşamasının yaklaşık bir yıl sürdüğünü anlatan Güven, bugüne kadar 4’ü roman, 2’si anı, biri gezi, biri araştırma, biri de kolaj olmak üzere toplam 10 kitabı bulunduğunu hatırlattı.

Güven, kitabın 0505 393 45 50 iletişim hattından temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

‘BİR YAZAR DOSTUN KALEMİNDEN’

‘Selam Olsun Kelebeklere’ adlı kitabın kapak yazısını kaleme alan Muzaffer Gündoğar ise Bahri Güven’in yeni romanıyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

“Bahri Güven, küçük yasta evlatlık verilen bir çocuğu konu etmiş romanına. Onun çocukluğundan başlayarak yetişkin bir insan olup, askerlik sonrası yurt-yuva kurmasına kadar geçen süreçteki dram dolu çileli yaşamını romanlaştırmış.

Küçük Hüseyin'in küçük bir kasabada başlayan yaşam serüveni Samsun'da sürer. Ardından İzmir'de noktalandığında o artık yetişkin bir insandır. Bu süreç içindeki yaşama tutunma savaşımında; mücadeleci tavrı, azmi ve dürüstlüğü sayesinde iyilerden hep yardım ve destek görür. Zorluklar karşısında yıkılmaz, ayakta kalır.

Roman akışı içinde yarım yüzyıl öncesinin kırsal kesim yaşamı, üretim ilişkileri, gelenek ve göreneklere bağlılık, insanlar arası yardımlaşma ve dayanışma duyguları da oldukça güzel işlenmiş.

Bahri Güven'in dili sade ve işlek; roman kurgusu sağlam; sürükleyici anlatımıyla merak ve heyecan temposunu dorukta tutmayı fazlasıyla başarıyor.

O'nu, bu usta işi, etkin ve yetkin romanı nedeniyle içtenlikle kutlarken, tüm kitapseverlerin de böyle güzel bir romanı özellikle okumalarını önemle salık veririm.”

YAZARLAR VEFA BEKLİYOR

Kitap tanıtımı için gerçekleştirdikleri ziyarette yazın hayatının zorluklarına ilişkin de düşüncelerini dile getiren Bahri Güven ve Muzaffer Gündoğar, Çorumlu yazarlara gösterilen vefasızlıktan yakındılar.

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının en azından kitap alarak yazarlara destek verebileceğini dile getiren Bahri Güven, “Bu sayede kazanan Çorum kültür ve sanatı olur” dedi.

Çorumlu yazarların ekonomik açıdan kâr elde etme gibi ticari bir düşünceye sahip olmadıklarının altını çizen Güven, “Şahsi beklentilerle değil, Çorum’un kültürel ve sanatsal anlamda zenginleşmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Bir kent, sanayi, ekonomi ve teknolojiyle ne kadar kalkınırsa kalkınsın, bu kalkınma kültür ve sanat temeline oturmadığı müddetçe tam anlamıyla kemale ermez” diyen Muzaffer Gündoğar ise Çorumlu yazar ve sanatçıların desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BAHRİ GÜVEN KİMDİR?

Eğitimci-Yazar Bahri Güven, 1941 yılında Çorum’da doğdu.

Ankara Atatürk Öğretmen Okulu’ndan 1960 yılında mezun olan Bahri Güven, daha sonra Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdi.

Sevgiyi, özveriyi, hoşgörüyü, paylaşımı ön planda tuttuğu eğitimciliğinden 1988 yılında emekli oldu. Güven, ikisi erkek, biri kız olmak üzere üç çocuk babası.

“Yazmak yaşamaktır” diyerek anı, öykü ve roman türlerinde eserler kaleme alan Güven’in basılmayı bekleyen basılmayı bekleyen çok sayıda kitap çalışması bulunuyor.