Bu şehrin kaderi böyle olmamalı!..

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

1979 Sel baskınından sonra Çorum'un yaşadığı en büyük fırtınanın izleri halen varlığını koruyor. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan hasar tüm çıplaklığıyla görülebiliyor.

Henüz kesin kabul işlemleri tamamlanmadığı için İl Sağlık Müdürlüğü ya da Hastane Başhekimliği'nce bir işlem yapılamayan hasarla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan müfettişlerin geleceği öğrenildi. Çarşamba günü gelmesi beklenen müfettişlerin raporları doğrultusunda, müteahhit firmanın hasarı onarması talep edilecek.



FIRTINANIN ŞİDDETİ Mİ İNŞAATIN KALİTESİZLİĞİ Mİ?

Çorum'da yaşanan fırtınanın ardından, felaketin ucuz atlatıldığı tüm kesimler tarafından ifade edilirken, özellikle kamu binalarında yaşanan ağır hasarlar, gözleri bir kez daha kamu binalarının inşaat kalitesine yöneltti.



HASTANE ÇATISINA BİR TÜRLÜ ÖNLEM BULUNAMADI

En küçük yağmurlarda bile akan hastane çatısı, bu zamana kadar çözülemeyen bir problem olarak kendini gösterdi. Küçük ve günü birlik tedbirler uygulanan çatı, ciddi bir şekilde elden geçirilmeyi beklerken, yaşanan fırtına uzun süredir eleştirilere neden olan inşaat kalitesini de tartışmaya açtı.



TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SORUMLU KİM?

Kat'i kabulün yapılıp, tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasının ardından devralınacak hastane binasındaki imalat hata ve eksiklikleri pek çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Yaklaşık olarak tüm kamu binalarının adeta kaderi haline gelen yarım ve kalitesiz işlerin tüm yükünü taşıyan hastane binası, şehrin yöneticilerinin kucağında devasa bir problem yumağı olarak kalmış durumda.



ÖLÜMLÜ KAZA OLSAYDI SORUMLUSU KİM Dİ?

Yaşanan tüm tartışmalar, fırtına sırasında hasarın olduğu bölgede insan olmamasıyla, "Çok şükür" denilmeyi gerekli kıldı. Çatı ve cephelerden düşen parçalar, yaklaşık 7-8 aracı pert duruma düşürürken etrafa savrulan parçaların araç kaportalarını bile delip parçaladığı dün gibi akıllarda kaldı. Mesai dışı poliklinik saatine denk gelen fırtınanın yönünün ana giriş kapısının tersi istikametinde olması, daha büyük acıları ve felaketleri önledi.



EKSİKLERİ KİM TAMAMLAYACAK?

Resmi mevzuatlara göre, kesin kabulü yapılmamış kamu binalarına, şehrin kurumları ve yöneticileri harcama yapamaz. Yapması durumunda harcanan miktarlar şahıslarına zimmet olarak çıkarılır. Genel anlamda bitirilmiş gibi gözüken kamu binalarının tüm eksiklikleri, tutulan raporlar ışığında müteahhit firma tarafından giderilir. Ancak şu da bir gerçek ki, bu eksikliklerin kolay kolay bitirildiği de görülmemiştir. (Elbette istisnalar hariç ki, en büyük istisna Sağlık Müdürlüğü binasıdır ve tüm yöneticiler, müteahhit firmanın titizliği ve çabasını takdirle ifade eder.)



ÇİFTE KAZIK YERE BATMAZ!..

Sağlık alanındaki en büyük yatırımımız ve gururumuz olan yeni hastane, ne yazık ki bu tür problemler ve sıkıntıların kördüğüme dönüştürdüğü bir kadersizlik yaşıyor. Atalarımızın dediği, "Çifte kazık yere batmaz" sözü tam da bu durum için söylenmiş.



EZİYETİ VATANDAŞ ÇEKMESİN

Resmi işlemlerin eksiği, binaların yetersizliği ya da başka bürokratik engeller; sebep her ne olursa olsun bu eksikliklerin tüm sıkıntısını vatandaş çekiyor. Ayrıca bu şehrin sağlık yöneticileri, konunun ayrıntısını bilmeyenlerce acımasızca eleştiriliyor. Çarşamba günü gelmesi beklenen müfettişlerin tam teşekküllü bir rapor tutmasını ve sorumluluğu bulunanların da eksikleri gidermesini beklemek tüm Çorumlular'ın hakkı olsa gerek.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 22:14