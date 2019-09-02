KBB Uzmanı Dr. Osman Akdurucak Özel Elitpark Hastanesi'nde

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Osman Akdurucak Özel Elitpark Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Özel Elitpark Hastanesi’nden konu hakkında yapılan açıklamada KBB Uzmanı Dr.Osman Akdurucak’ın hastanede görev yapmaya başladığı belirtildi.

Dr.Osman Akdurucak, akut ve kronik sinüzitleri tedavileri, mevsimsel ve süregen alerjik burun nezleleri, horlama sebepleri ve tedavisi, konuşma bozuklukları,

vertigo( baş dönmesi), tinnitus ( kulak çınlaması), ses kısıklığı, tonsil hastalıkları konularında teşhis ve tedavi hizmeti verecek.



OSMAN AKDURUCAK KİMDİR?

1955 Zile/Tokat doğumlu ve İlk, Orta, Lise tahsilini Zile’de tamamlamış.1973 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde Tıp eğitimine başlamıştır. 1980 mezun olup 1980/1982 yılları arası Tokat’da görev yapmıştır.1982/1984 yılları arsında Pazar/Rize’de askerlik görevini yaparak, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde KBB Asistanlığına başlamış 1989 yılında KBB Uzmanı olarak mezun olmuştur. 1990/1992 yılları arası Malatya’ da 1992/1997 Çorum SSK Hastanesinde sonra 1997 yılında Çorum Devlet Hastanesinde göreve başlayıp emekli olduğu 2019 tarihine kadar Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapmıştır. Evli iki çocuk babasıdır.