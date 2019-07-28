Türkmen, yeniden Özel Hastane’de

Çorum Özel Hastanesi, Genel Cerrahi kadrosuna Opr. Dr. Musa Türkmen’i ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.



Genel Cerrahi bölümünün önemli bir branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Genel Cerrahi Bölümü için Opr. Dr. Musa Türkmen’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Bilgili, “Genel Cerrahi Bölümünde uzman hekimlerimizle ve deneyimli kadromuzla halkımıza hizmet veriyoruz. Hastanemiz Genel Cerrahi servisinde 8 yatakla hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz, yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum'a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır.'' diye konuştu.

Yeniden Çorum Özel Hastanesi'nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Musa Türkmen, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Çorumlu’nun taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.



MUSA TÜRKMEN KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Tıp Fakültesini 1986-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlığını 1995-1999 yılları arasında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Türkmen, sırasıyla Yozgat Merkez Sağlık Ocağı, Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Çorum Devlet Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi ve Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.

Alanında oldukça deneyimli olan Türkmen, Endoskopi Kursu, Laparoskopik Obezite ve Metabolik Cerrahi Kursu, Laparoskopik Fıtık Kursu, Laparoskopik Reflü Cerrahisi Kurslarını başarıyla tamamladı.

Uzun süredir Çorum halkına hizmet veren Türkmen, evli ve 3 kız çocuğu babası.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2019, 18:46