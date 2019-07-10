Bahri Kaya’dan kura yorumu

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, 2.lig grup kuralarını sıcağı sıcağına değerlendirdi.

Beyaz Grubun, Kırmızı Gruba oranla daha zorlu olduğunu belirten Kaya, Beyaz Grup’ta şampiyonluğa oynayabilecek takım sayısının daha fazla olduğunu belirterek; “Bizim için hangi takımın çıktığı önemli değil. Önemli olan bizim ne yapabileceğimiz. Grupta elimizden geleni yapacağız ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 16:27