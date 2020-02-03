Çorum’a 5 yıldızlı Spor Tesisi 

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan ve 4 bin 820 metrekare alana Aşıklar Tepesi’nde inşa edilen 5 yıldızlı spor tesisi için açılış töreni düzenlendi.

Yılda 2 bin çocuğa güreş, karate, judo, jimnastik, halk oyunları gibi branşlarda hizmet verecek tesiste ayrıca büyükler için ise fitness ve step- aerobik seansları ile spora doyacak.

Çorum halkını spor yapmaya teşvik etmek, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, yapımı tamamlanan Kale Mahallesi Spor Tesisi’nin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir açılış konuşması yapan Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, tesisin Çorum ve mahalle halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.

Sözlerine sabah saatlerinde Suriye’nin İdlib şehrinde rejim tarafından şehit edilen 6 askerimize Allah’tan rahmet, 9 yaralı askerimize de acil şifalar dileyerek başlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise sporun birlik ve berabirliğe faydasından bahsederek; “Sporun bir çok faydası var. Birlik ve beraberliğe faydası daha büyük. Bir güreşcimiz uluslararası müsabakada zafer kazandığında o güreşcimiz Alevi mi, Sunni mi, Çerkez mi diye bakmıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor diye milli bir şuurla hepimiz alkışlıyoruz. Dolayısıyla sporun sadece biz spor olsun diye düşünmüyoruz. Aynı zamanda birliğimize, beraberliğimize bir maya olarak düşünüyoruz. Bu düşünce ile Ulukavak ve Kale Mahallemize toplam 7 milyon TL değerinde iki tane modern spor tesislerini Çorum’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı

Mahalle spor salonlarında ve semt parklarında herkesin spor yapabileceği alanlar oluşturarak sporu sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Aşgın, tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kale ve Ulukavak Mahallelerinde yapımını tamamladıkları spor tesislerinin Çorum halkının hizmetinde olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, " Spor tesislerimizin tamamı tüm Çorum halkının hizmetindedir. Her yaştan hemşehrimiz buralara gelip sporlarını yapabilirler. 7'den 70'e herkes en az bir spor dalı ile ilgilenmeli.” diye konuştu

Çorum Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında hizmete sunulan spor tesislerinin Çorum halkına spor kültürünü aşılamanın yanında geleceğin sporcularının da buralardan yetişeceğini ifade eden Aşgın, bu tesislerde yetenekli gençleri keşfedip onları hem Çorum'un hem de spor hayatına kazandırmak amacında olduklarını vurguladı. Başkan Aşgın, "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren amatör spor branşlarımızla önemli başarılar elde ediyoruz. Bu anlamda da bir lokomotif vazifesi görecek" şeklinde konuştu.

Törene katılan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da “Sporun birleştirici gücünü çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması anlamında bu güzel tesisi ülkemiz ve Çorum’a kazandıran Çorum Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.” dedi

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise tesisin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim’ sözüyle yolumuzu aydınlatan ilkeleri doğrultusunda bu salonda nice Olimpiyat şampiyonlarını, nice Dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetişmesini ümit ediyorum.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da günümüzde sporun ibadet kadar önemli bir hale geldiğini ifade ederek; “10 bin yıl önce dünyada tarım devri vardı ve 6 bin yıl sürdü, tabiatı değiştirdi. 1800’lü yıllarda sanayi devrimi başladı 200 yıl sürdü toplumu değiştirdi, 90’lı yıllarda başlayan teknoloji, internet ve bilişim çağı da 50 yıl sürecek ve insanı değiştirecek. İnternetin bağımlısı haline geldik. İnternet herkesi esir aldı. Bunun en önemli tedavisi ise spordan geçmekte. 20 yıl önce herkes sporu gereksiz olarak görürdü ancak günümüzde sporu ibadet olarak görmeye başladık.” şeklinde konuştu

Programda AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Ahmet Sami Ceylan ve Vali Mustafa Çiftçi de tesisin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen önceki dönem belediye başkanları ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri açılış kurdelesi kestikten sonra tesisi gezerek bilgi aldı. Tesiste spor yapan çocuklarla sohbet eden protokol üyeleri, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.

Ulukavak Mahallesi’ne 2 bin 404 metrekare alana yapılan Spor Tesisi’nin açılışı ise 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.