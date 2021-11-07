EFE’ler zirvede

HARUN AKKAYA

Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor, Darüşşifa Okulları deplasmanında zorlanmadan 3-0 galip dönerek grupta liderliğe yükseldi.

Geçen hafta evinde Anadolu Voleybol karşısında iki kez öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybeden ve liderlik fırsatını değerlendiremeyen Çorum Belediyesi Gençlikspor cumartesi günü Beştepe Voleybol Salonu’nda Darüşşifa Okulları ile karşılaştı.

Maçta Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulu üyeleri takımlarını yalnız bırakmadılar.

Rakibi önüne ilk setten itibaren üstün bir oyun oynayan temsilcimiz hücumdaki etkili oyunu sonucunda Darüşşifa’nın direncini ilk sette kırdı ve bu seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette daha çok kadroda fazla forma şansı bulamayan isimlerle mücadele eden ve onların maç tecrübesini artırmak isteyen antrenör Yusuf Biçer yönetimindeki Çorum Belediyespor bu setide 25-16 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Son settede rakibinin maça ortam olmasına izin vermeyen Çorum Belediyespor rakibinde çok fazla bireysel hata yaptığı bu seti de 25-16 alarak salondan 75 dakikalık mücadele sonunda 3-0 galip ayrılarak 9 puanla liderliğe yükseldi. Ziraat Bankkart takımı Anadolu Voleybol önünde 3-2 galip gelince temsilcimiz zirveyi teslim aldı.