Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor 15 Temmuz Stad’ında Sancaktepe FK ile karşılaşıyor. Ligde ilk iki maçlarını kazanan ve geçen hafta rakiplerine 1-0 mağlup oldular. Kırmızı Siyahlı takımda sakat Ferdi ve Fatih rakipte ise cezalı Ogün forma giyemeyecek. Üst sıralardan kopmak istemeyen iki takımın maçını Ankara’dan Burak Pakkan yönetiyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Dakika 57 Yeni Çorumspor Kerem Çağatay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşma Yeni Çorumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla haftayı 3 puanla kapatan Kırmızı Siyahlılar maç fazlasıyla 2.sıraya yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019, 18:08