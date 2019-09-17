Rakip Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kupaya 3.turdan başlayan Yeni Çorumspor’un rakibi Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa oldu.

Kadrosunda Querasma, Mustafa Pektemek, Tobiaz Heintz, Yusuf Erdoğan ve Pavelka gibi yıldız isimlerin bulunduğu Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’da Çorum’da Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu’nda Yeni Çoumspor ile karşılaşacacak.

Karşılaşmanın tarihi henüz netleşmezken, Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme müsabakaları, 24, 25 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kupada 3. Eleme Turu'nda; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım mücadele edecek.