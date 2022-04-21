Tek düşünce galibiyet

HARUN AKKAYA

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki çalışmaya sakatlığı süren Muhsin dışında tüm futbolcular katıldılar.

Tesis sahasında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kısa süren çabuk kuvvet hareketlerinin ardından dar alanda başlayan taktik çalışma daha sonra tam sahada yapılan Niğde Anadolu FK maçının taktiği ile devam etti.

Teknik Direktör Ergün Penbe taktik çalışma sırasında futbolculardan önde baskı yapmaları ve rakibe boş alan bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Rakibin etkili alanları ve zaafları konusunda futbolculara uyarılarda bulunan Penbe futbolculardan doksan dakika tam konsantrasyon istedi.

Çorum FK Niğde maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.