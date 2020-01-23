Ulukavak ve Kale spor tesisleri açılışa hazır

HALİL ÖZTÜRK

Çorum halkını spor yapmaya teşvik etmek, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Ulukavak ve Kale Mahallelerinde yapımını tamamladığı spor tesislerini Çorum halkının hizmetine sunuyor.

Mahalle spor salonlarında ve semt parklarında herkesin spor yapabileceği alanlar oluşturarak sporu sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kale ve Ulukavak Mahallelerinde yapımını tamamladıkları spor tesislerinin Çorum halkının hizmetinde olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, " Spor tesislerimizin tamamı tüm Çorum halkının hizmetindedir. Her yaştan hemşehrimiz buralara gelip sporlarını yapabilirler. 7'den 70'e herkes en az bir spor dalı ile ilgilenmeli. Bunun için şehrin muhtelif yerlerinde yürüyüş yolları yapıyoruz, bisiklet yolları yapıyoruz, mahalle spor salonları ve tesisleri yapıyoruz. Sağlıklı bir yaşamın sporsuz olmayacağını biliyoruz. Hemşehrilerimize bol sporlu ve sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Çorum Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında hizmete sunulan spor tesislerinin Çorum halkına spor kültürünü aşılamanın yanında geleceğin sporcularının da buralardan yetişeceğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu tesislerde yetenekli gençleri keşfedip onları hem Çorum'un hem de spor hayatına kazandırmak amacında olduklarını vurguladı. Başkan Aşgın, "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren amatör spor branşlarımızla önemli başarılar elde ediyoruz. Bu anlamda da bir lokomotif vazifesi görecek" dedi.

Spor tesislerinde çocuklar için güreş, karate, judo, jimnastik, halk oyunları gibi branşlarda hizmet vereceklerini belirten Aşgın, büyükler için ise fitness ve step- aerobik seanslarının yer alacağını sözlerine ekledi.