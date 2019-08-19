Yeni Çorumspor’da iki ayrılık daha

Yeni Çorumspor’da iki ayrılık haberi daha.

Bolu Termal Otel’de kampta bulunan kırmızı siyahlı takımda yaşanan krizin ardından başlayan ayrılma sürecinde son olarak geçen yılda kırmızı siyahlı formayı giyen Mümin Talip Pazarlı ile yeni sezon için anlaşma sağlanan Oğuz Mataracı dün yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanamadığı için ayrıldılar.

Bu ayrılıklar ile birlikte kırmızı siyahlı takımdan ayrılan sayı beşe yükseldi.